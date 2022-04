LA QUINZAINE DU JEU – ATELIER : MARIONNETTES

LA QUINZAINE DU JEU – ATELIER : MARIONNETTES

2022-04-27

2022-04-27 – 2022-04-27 Une après-midi création de marionnettes, ça te tente ? Alors, viens laisser libre cours à ton imagination et à ta créativité et fabrique ta propre marionnette pour jouer tes histoires préférées.

Dès 6 ans.

Sur inscription.

