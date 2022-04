LA QUINZAINE DU JEU – AMBIANCE & EXPRESSION, 27 avril 2022, .

LA QUINZAINE DU JEU – AMBIANCE & EXPRESSION

2022-04-27 – 2022-04-27

Venez découvrir une sélection de jeux d’ambiance et d’expression ! Au programme : Fragments, So clover, Just one, Pigeon pigeon… et pleins d’autres !

Sur présentation de la carte abonné.

Rendez-vous au Pôle Musique, Arts et Cinéma | Espace ludique.

dernière mise à jour : 2022-04-13 par