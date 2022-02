La quinzaine du cirque au Port-Boyer CSC Port Boyer Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La quinzaine du cirque au Port-Boyer CSC Port Boyer, 17 février 2022, Nantes. 2022-02-17

Horaire : 10:30 12:30

Gratuit : non Le centre socioculturel Port-Boyer vous convie à la quinzaine du cirque pour une semaine sous le thème de la « ludo fait son cirque » avec des animations riches et variées : maquillage, initiation au jonglage, lecture pour les petits… Dans le cadre de la quinzaine « la ludo fait son cirque » , jade vous propose des histoires pour les petits le vendredi 11 février à 10h30 ainsi que le jeudi 17 février à 10h30. CSC Port Boyer adresse1} Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 49 21 81 port-boyer@accoord.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu CSC Port Boyer Adresse 7 Rue de Pornichet Ville Nantes lieuville CSC Port Boyer Nantes Departement Loire-Atlantique

