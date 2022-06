La quinzaine des cabanes : Animaux fantastiques

La quinzaine des cabanes : Animaux fantastiques, 21 juillet 2022, . La quinzaine des cabanes : Animaux fantastiques

2022-07-21 – 2022-07-28 EUR 3 Atelier marionnettes animales pour les 4 – 6 ans

Cet été, de drôles d’habitants peuplent le village de cabanes du musée. Crée de nouvelles marionnettes animales pour donner vie à ce lieu extraordinaire ! Sur inscription. dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville