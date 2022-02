La Quinzaine de l’Emploi – Lure Lure, 22 mars 2022, Lure.

La Quinzaine de l’Emploi – Lure Lure

2022-03-22 13:30:00 – 2022-03-22 17:30:00

Lure Haute-Saône Lure

EUR Les entreprises recherchent activement du personnel et leurs difficultés à trouver de la main d’oeuvre peuvent fragiliser leurs marchés et leurs prévisions court terme (incapacité à servir toutes les commandes).

C’est dans ce contexte que la CCI Saône-Doubs, en partenariat avec les communautés de communes de Rahin et Chérimont, du Pays de Luxeuil, de la Haute Comté, du Pays de Lure, du Pays des Vosges Saônoises et de Pôle Emploi, organise la Quinzaine de l’Emploi, un événement pour permettre aux recruteurs et candidats de se rencontrer, à l’échelle du Territoire d’Industrie.

https://www.saone-doubs.cci.fr/evenement/la-quinzaine-de-lemploi

Les entreprises recherchent activement du personnel et leurs difficultés à trouver de la main d’oeuvre peuvent fragiliser leurs marchés et leurs prévisions court terme (incapacité à servir toutes les commandes).

C’est dans ce contexte que la CCI Saône-Doubs, en partenariat avec les communautés de communes de Rahin et Chérimont, du Pays de Luxeuil, de la Haute Comté, du Pays de Lure, du Pays des Vosges Saônoises et de Pôle Emploi, organise la Quinzaine de l’Emploi, un événement pour permettre aux recruteurs et candidats de se rencontrer, à l’échelle du Territoire d’Industrie.

Lure

dernière mise à jour : 2022-02-01 par