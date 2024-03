La Quinocéenne Course, marches et courses d’orientation Saint-Quay-Portrieux, dimanche 30 juin 2024.

Une journée de course, marches et randonnées d’orientation pour toute la famille. Cet événement solidaire vise à soutenir l’association Bretagne Solidarité et ses projets de logements pour jeunes adultes handicapés.

Plusieurs activités seront proposées tout au long de cette journée

• 11h Course de 6 km FEMININE OU EN DUO MIXTE

Un parcours entre mer et ville pour tous, petits et grands.

• A partir de 14 h randonnées et courses d’orientation UNE DECOUVERTE ORIGINALE DE LA VILLE

– Parcours semi-urbains de 6, 8, 10 et 12 km en marchant, en trottant ou en courant

– Plusieurs thématiques et niveaux de difficulté

– La ville cartographiée par des experts

• Au parc de la Duchesse Anne

– Restauration et buvette .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 11:00:00

fin : 2024-06-30 18:00:00

Parc de la Duchesse Anne

Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne la.quinoceenne@gmail.com

