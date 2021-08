Quingey Quingey Doubs, Quingey La Quingeoise Quingey Quingey Catégories d’évènement: Doubs

La Quingeoise Quingey, 12 septembre 2021, Quingey. La Quingeoise 2021-09-12 – 2021-09-12

Quingey Doubs Quingey Amateurs de cyclisme ? Venez vous mesurer à la quingeoise. Plusieurs parcours vous serons proposés pour chaque discipline.

Exceptionnellement nous ne vous proposerons pour cette édition 2021 que des parcours sur routes. Le 12 septembre étant le jour de l’ouverture de la chasse nous ne pouvons prendre le risque de faire du VTT ou de la randonnée. 3 parcours: la familiale de 40km 400D+, la Patrick Perret de 80km 1400D+, et la Quingeoise de 120km 1900D+ ninie-jo@wanadoo.fr Amateurs de cyclisme ? Venez vous mesurer à la quingeoise. Plusieurs parcours vous serons proposés pour chaque discipline.

