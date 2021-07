LA QUINCAILLERIE HORS LES MURS Gignac-la-Nerthe, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Gignac-la-Nerthe.

LA QUINCAILLERIE HORS LES MURS 2021-07-23 19:00:00 – 2021-07-23

Gignac-la-Nerthe Bouches-du-Rhône

VENDREDI 23 JUILLET à 19H : La « FOLIE COURTELINE » : Ce spectacle rassemble six saynètes furieusement drôles, où la vie de couple est mise à rude épreuve.



VENDREDI 30 JUILLET à 19H : Les « POETES-CHANTEURS » : Jacques Brel, Léo Ferré, Serge Reggiani, et tant d’autres génies des mots et des refrains, savaient sublimer nos petites existences en trois minutes. Eric Nicol, comédien et chanteur, met sa voix et son interprétation théâtrale au service de ce répertoire éternel.

Deux soirées par la compagnie Nicol-David

