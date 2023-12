LA GUINGUETTE AU BOUT DE L’ÎLE FAIT SON MARCHÉ DE NOËL La Queue de l’Île Mauges-sur-Loire, 1 décembre 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Entrez dans la magie de Noël avec le marché d’Au bout de l’île à Montjean-sur-Loire entre Angers et Nantes.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

La Queue de l’Île Montjean-sur-Loire

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Enter the magic of Christmas with the Au bout de l’île market in Montjean-sur-Loire between Angers and Nantes

Viva la magia de la Navidad en el mercado Au bout de l’île de Montjean-sur-Loire, entre Angers y Nantes

Treten Sie ein in den Weihnachtszauber mit dem Markt von Au bout de l’île in Montjean-sur-Loire zwischen Angers und Nantes

Mise à jour le 2023-11-28 par eSPRIT Pays de la Loire