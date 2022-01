La Quête du Magicien Porte Saint-Michel, 8 février 2022, Guérande.

La Quête du Magicien

du mardi 8 février au mardi 15 février à Porte Saint-Michel

Sous sa cape de velours, un magicien apparaît et il a besoin d’aide ! Il protège la Porte Saint-Michel depuis plus de 500 ans, mais aujourd’hui une sorcière s’est introduite dans le monument et s’amuse à faire peur à tous les visiteurs. Ensemble, les enfants et le magicien vont avoir pour mission de retrouver de puissants objets magiques cachés dans toutes les salles. S’ils y parviennent, un rituel éblouissant chassera la sorcière des lieux ! L’atelier est animé par un médiateur pour une découverte ludique de la Porte Saint-Michel à travers une quête fantastique constituée d’énigmes et de jeux. Pour les aventuriers et aventurières de 4 à 6 ans. Sur réservation, sur les créneaux disponibles, durant les petites vacances scolaires. Un adulte accompagnateur obligatoire par réservation (gratuit pour l’accompagnateur).

Porte Saint-Michel BIlletterie-Boutique 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



2022-02-08T15:00:00 2022-02-08T16:00:00;2022-02-15T15:00:00 2022-02-15T16:00:00