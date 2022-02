La quête du magicien Porte Saint-Michel Guérande Catégories d’évènement: Guérande

du mardi 8 février au mardi 15 février

L’atelier est animé pendant une heure par un médiateur pour une découverte ludique de la Porte Saint-Michel à travers une quête fantastique constituée d’énigmes et de jeux qui permettra de chasser une sorcière maléfique. Cette animation prendra place à la Porte Saint-Michel les mardis 8 et 15 février à 15h. Atelier ouvert au 4 – 6 ans avec un accompagnateur.

Tarif de l’atelier – 4€ par enfant, gratuit pour l’accompagnateur

Accompagnés d’un magicien, les enfants deviendront les gardiens et gardiennes de la cité. Ils seront plongés dans un univers imaginaire dont ils repartiront remplis de souvenirs. Porte Saint-Michel Porte Saint-Michel, 44350 Guérande Guérande Intramuros Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin

