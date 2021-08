Arcins Arcins Arcins, Gironde La quête du Graal au château Arnauld Arcins Arcins Catégories d’évènement: Arcins

La quête du Graal au château Arnauld 2021-10-16 – 2021-10-17

Arcins Gironde Arcins

Arcins Gironde Arcins EUR 10 Une série d’énigmes et d’épreuves à travers l’histoire de la propriété et ses différents espaces.

De l'intérieur historique au chai à barrique, en passant par le cuvier, les participants seront plongés dans une quête du graal éveillant tous leurs sens.

De l'intérieur historique au chai à barrique, en passant par le cuvier, les participants seront plongés dans une quête du graal éveillant tous leurs sens.

De l'intérieur historique au chai à barrique, en passant par le cuvier, les participants seront plongés dans une quête du graal éveillant tous leurs sens.

