La quête des 10 lunes Musée et site archéologique d’Argentomagus Saint-Marcel, samedi 18 mai 2024.

La quête des 10 lunes Tout au long du parcours, les visiteurs devront ouvrir l’oeil pour réperer les 10 lunes dissimulées dans le musée. Samedi 18 mai, 18h00 Musée et site archéologique d’Argentomagus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Tout au long du parcours, les visiteurs devront ouvrir l’oeil pour réperer les 10 lunes dissimulées dans le musée.

Musée et site archéologique d’Argentomagus Les Mersans 36200 Saint-Marcel Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire 02 54 24 47 31 http://www.argentomagus.fr Situé sur un plateau dominant la Creuse, le site vous propose d’entreprendre un voyage de plus d’1 million d’années qui vous guidera des portes de la Préhistoire à la fin de l’époque romaine.

Les vestiges préhistoriques sont présentés de façon chronologique, et ceux de la période gallo-romaine de manière thématique. Reconstitutions en grandeur nature, films, vidéo, animations audiovisuelles et maquettes rythment la visite, conçue pour un public de non-spécialistes.

© Musée et site archéologique d’Argentomagus 30km au sud ouest de Châteauroux

© Musée Argentomagus