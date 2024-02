LA QUESTION THEATRE ANTOINE Paris, dimanche 14 avril 2024.

LA QUESTIONDans le cadre de la 7ème édition du FESTIVAL PAROLES CITOYENNES Reconstituer la torture avec minutie ne va pas de soi quand on en a été la victime.Étendre au vu de tous le linge sale de la France ne va pas de soi quand on risque la mort.La Question, témoignage accablant et précis des sévices infligés par l’armée française en Algérie, naît dans la cellule d’Henri Alleg, lorsque son avocat lui demande de témoigner, à l’insu des gardiens, de ce qu’il a subi dans les chambres de torture de la villa Sesini à Alger.La Question est un écrit de combat, un acte militant qui emmène le spectateur au point culminant de l’inaudible, de l’insupportable et de l’inacceptable.Sur le plateau, bien sûr, c’est du théâtre… mais l’histoire est vraie : la reconstitution mentale, la convocation du souvenir, le partage de l’abomination. Pour moi, tout part de cet endroit de la cellule, de ce rituel quotidien d’écriture sur des feuilles détachées de papier toilette. Car La Question naît au moment où son avocat demande à Henri Alleg d’écrire dans sa cellule de la prison de Barberousse, à l’insu des gardiens, ce qu’il a subi trois mois auparavant dans les chambres de torture de la villa Sésini. Son avocat lui demande un témoignage destiné à une action en justice ; l’instruction des faits doit par conséquent être rigoureuse. Henri Alleg s’inflige la torture de les revivre dans des détails inouïs d’une précision clinique. Son corps abimé produit un effort considérable d’introspection.Texte : Henri Alleg (Éditions de Minuit)Mise en scène : Laurent MeiningerAvec : Stanislas NordeyScénographie : Nicolas Milhé et Renaud LagierCollaboratrice : Jeanne FrançoisCréation lumière : Renaud LagierCréation son : Mikaël PlunianDécors : Ronan MenardLe spectacle a reçu le soutien de la DRAC Bretagne, la Région Bretagne et de Rennes métropole.Avec le soutien du Ministère de la Culture – DRAC de Bretagne, dans le cadre du Plan de relance 2022Et la participation du Théâtre de la Cité – CDN Toulouse Occitanie et du Théâtre National de BretagneCette série de représentations bénéficie du soutien financier de Spectacle vivant en Bretagne.Diffusion En votre Compagnie – Olivier TalpaertCoréalisation Compagnie Forget me not / Théâtre des Halles, AvignonCRITIQUES : Une interprétation magistrale La terrasse Nordey est l’homme de la situation. Précis, sec, presque brutal dans son refus du pathos, il est la voix et le visage d’Henri Alleg. Le Monde Le bel et sincère engagement artistique du metteur en scène et de son fabuleux interprète pour faire co-naître ce pan d’Histoire, est un luxe bien nécessaire La revue du spectacle

Tarif : 21.00 – 52.40 euros.

Début : 2024-04-14 à 19:00

Réservez votre billet ici

THEATRE ANTOINE 14 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75