La Question Théâtre 14 Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La Question Théâtre 14, 22 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mardi 22 mars 2022 au samedi 26 mars 2022 :

samedi

de 16h00 à 17h30

jeudi

de 19h00 à 20h30

mardi, mercredi, vendredi

de 20h00 à 21h30

payant

Sur le plateau, bien sûr, c’est du théâtre… Mais l’histoire est vraie : la reconstitution mentale, la convocation du souvenir, le partage de l’abomination. La Question naît au moment où Leo Matarasso, son avocat, demande à Henri Alleg d’écrire dans sa cellule de la prison de Barberousse, a l’insu des gardiens, ce qu’il a subi trois mois auparavant en pleine bataille d’Alger. Henri Alleg accepte, et son avocat sort le document feuille par feuille, illégalement. Dans La Question, il raconte sa période de détention et les tortures, qu’il a subies, en pleine guerre d’Algérie. Tout d’abord publié en France aux Éditions de Minuit, en 1958, l’ouvrage est immédiatement censuré. La Question fut une météorite dont l’impact fit tressaillir des consciences. On porte au théâtre un texte que l’auteur n’a pas eu la possibilité de relire intégralement ni d’oraliser dans sa cellule au moment de l’écriture. Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier Paris 75014 Contact : https://theatre14.fr/ Date complète :

2022-03-22T20:00:00+01:00_2022-03-22T21:30:00+01:00;2022-03-23T20:00:00+01:00_2022-03-23T21:30:00+01:00;2022-03-24T19:00:00+01:00_2022-03-24T20:30:00+01:00;2022-03-25T20:00:00+01:00_2022-03-25T21:30:00+01:00;2022-03-26T16:00:00+01:00_2022-03-26T17:30:00+01:00

