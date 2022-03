La Question “Sur les pas de Lucy” Théâtre intercommunal d’Étampes Étampes Catégories d’évènement: Essonne

Théâtre intercommunal d'Étampes, le vendredi 25 mars à 20:30

**LA QUESTION "SUR LES PAS DE LUCY"** Vendredi 25 mars, au Petit Théâtre d'Etampes. _Ce cycle de conférences multidisciplinaires appelé La Question fait venir sur le territoire de la Communauté d'Agglomération des intervenants éminents dans leur domaine._ _Directrice de recherche au CNRS, Raymonde Bonnefille est la spécialiste internationale de palynogie et pionnière de l'utilisation des pollens pour la reconstitution de l'histoire des forêts._ _Elle est une des rares femmes à avoir participé aux expéditions archéologiques et paléontologiques en Ethiopie dans les années 1970. Ses recherches ont été capitales pour la connaissance du milieu dans lequel vivaient les hommes préhistoriques._ Par Raymonde Bonnefille, normalienne, biologisten géologue de formation et palynologue (spécialiste de l'étude des pollens). En collaboration avec Philippe Beaune, professeur émérite à l'Université Paris-Descartes. Organisé en partenariat avec le Théâtre intercommunal d'Etampes. Gratuit. Tout public . Sur inscription.

Théâtre intercommunal d'Étampes rue Léon Marquis, Étampes Étampes Essonne

