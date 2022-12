La question du Shintoïsme au Japon Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 6 6 Les dieux sont la personnification de forces naturelles : le Soleil, la Tempête, la Lune etc. Les liens de ces divinités avec leurs sanctuaires respectifs sont si forts qu’elles sont souvent désignées par le nom de ceux-ci.

Aussi les dieux sont-ils en étroite communication avec les humains, selon des modes qui vont de l’affrontement à la communion. Le shintoïsme peuple l’espace de myriades de puissances divines dont il désigne les plus importantes du nom de kami. conférenec animée par Olivier Bailble, Maître de conférences AMU. marie-ange.papa@univ-amu.fr +33 4 13 94 22 30 https://utl.univ-amu.fr/ Aix-Marseille Université Le Cube 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

