Nizerolles Nizerolles Allier, Nizerolles La québécoise Renée Robitaille et ses contes coquins Nizerolles Nizerolles Catégories d’évènement: Allier

Nizerolles

La québécoise Renée Robitaille et ses contes coquins Nizerolles, 9 octobre 2021, Nizerolles. La québécoise Renée Robitaille et ses contes coquins 2021-10-09 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-09 22:00:00 22:00:00

Nizerolles Allier Nizerolles EUR La québécoise Renée Robitaille et ses contes coquins

Renée d’une voix presque enfantine raconte sur un ton espiègle des histoires grivoises peuplées de personnages pépères et de pucelles ingénues nizart@nizart.fr +33 6 12 48 12 62 https://nizart.fr/index.php/niz-art dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Nizerolles Autres Lieu Nizerolles Adresse Ville Nizerolles lieuville 46.09885#3.64083