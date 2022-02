La quatrième hypothèse Marseille 15e Arrondissement, 4 mars 2022, Marseille 15e Arrondissement.

La quatrième hypothèse ARCHAOS Pôle national des arts du cirque Méditerrannée 22 Boulevard De la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement

2022-03-04 – 2022-03-04 ARCHAOS Pôle national des arts du cirque Méditerrannée 22 Boulevard De la Méditerranée

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 15e Arrondissement

Rendez-vous Cirque



« La quatrième hypothèse » est un spectacle scientifico-jonglistique qui vise à trouver ou plutôt construire la nouvelle définition de la jonglerie à travers une série d’expériences sans précédents.

Cette recherche est particulièrement imprévisible, probablement inutile, mais définitivement incontournable !



Suite à l’échec de trois hypothèses initiales, le Professeur devra remuer ciel et terre pour en trouver une quatrième, et avec un peu de chance, une dernière hypothèse.

L’aide de ses machines, ses calculs, mais surtout des participants, suffiront-elles au Professeur pour aboutir au travail de toute sa vie ?



Le public est invité à se mettre dans la peau du chercheur pour partager l’expérience du laboratoire jonglistique. Les expériences sont réalisées à l’aide d’instruments technologiques et principalement acoustiques, qui permettent de rendre perceptibles des aspects de la jonglerie rarement audibles pour le spectateur, tels que la friction, l’impact, la rythmique, la pression, etc.



Autrement dit, ce sont des instruments de synesthésie pour la jonglerie.



Mise en scène et interprétation : Danielo Amaya

Regard extérieur : Paulo Perelsztein

Musique et design sonore : Sikai Li

Régie plateau : Paulo Perelsztein

Accompagnement artistique : Jean Jacques Minazio, Emmanuelle Pépin, Olivier Debos

ARCHAOS Pôle national des arts du cirque Méditerrannée 22 Boulevard De la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement

