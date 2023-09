Après-midi portes ouvertes à la Cour Anteol La Quartree Condé-en-Normandie, 22 octobre 2023, Condé-en-Normandie.

Ouvert en 2009, La cour Anteol est un centre équestre situé à Saint-Pierre-La-Vieille, au cœur de la Suisse-Normande. Le centre équestre, labellisé « Equi Handi Club » par la FFE, est le seul dans le Département du Calvados.

L’association Handi Anteol a été fondée le 26 novembre 2013 pour le développement, la pratique et la promotion des activités équestres spécifiques aux handicapés. Les personnes en situation de handicap sont encadrées par Antoine Herpin, diplômé du Brevet Fédéral d’Encadrement Equi-Handi mention Mental, Moteur et Sensoriel.

L’association dispose des locaux du centre équestre, de la cour Anteol ainsi que des équipements entièrement adaptés: parking matérialisé, WC handicapés, accès club house et aire de pansage, bande d’accès dans la carrière.

Le Centre Equestre est actuellement équipé d’une selle biplace, de selles adaptées, d’un équi-lève, d’un montoir pour accéder au cheval de façon plus aisée, et un harnais médicalisé utilisé avec un lève personne électrique. La Cour Anteol propose différentes activités en fonction des aptitudes des cavaliers : initiation à l’équitation, randonnée équestre, travail sur soi etc. La cavalerie est désensibilisée à tous types de publics.

Dans le cadre des Equidays, venez découvrir Antoine Herpin et la Cour Anteol pour une présentation du matériel adapté aux personnes en situation de handicap, le dimanche 22 octobre de 14h à 18h.

Modalités :

Gratuit sans inscription

Accessible aux personnes en situation de handicap.

Condé-en-Normandie 14770 Calvados Normandie



Opened in 2009, La cour Anteol is an equestrian center located in Saint-Pierre-La-Vieille, in the heart of Suisse-Normande. The riding center, which has been awarded the « Equi Handi Club » label by the FFE, is the only one of its kind in the Calvados department.

The Handi Anteol association was founded on November 26, 2013 for the development, practice and promotion of specific equestrian activities for the disabled. People with disabilities are supervised by Antoine Herpin, a graduate of the Brevet Fédéral d’Encadrement Equi-Handi mention Mental, Moteur et Sensoriel.

The association has access to the equestrian center and the Anteol courtyard, as well as fully-adapted facilities: marked parking, disabled WCs, access to the club house and grooming area, and an access strip in the riding arena.

The Equestrian Center is currently equipped with a two-seater saddle, adapted saddles, an equi-lift, a mount for easier access to the horse, and a medical harness used with an electric lift. La Cour Anteol offers a range of activities to suit riders? abilities, including introductory riding lessons, trail rides and self-help activities. The team is desensitized to all types of riders.

As part of the Equidays event, come and meet Antoine Herpin and La Cour Anteol for a presentation of equipment adapted for people with disabilities, on Sunday October 22 from 2 to 6 pm.

Details:

Free without registration

Accessible to the disabled

Inaugurado en 2009, La Cour Anteol es un centro ecuestre situado en Saint-Pierre-La-Vieille, en el corazón de la región de Suisse-Normande. Este centro de equitación, que ha obtenido la etiqueta « Equi Handi Club » de la FFE, es el único de su género en el departamento de Calvados.

La asociación Handi Anteol se fundó el 26 de noviembre de 2013 para desarrollar, practicar y promover actividades ecuestres específicas para discapacitados. Las personas con discapacidad son supervisadas por Antoine Herpin, titular del Brevet Fédéral d’Encadrement Equi-Handi mención Mental, Motora y Sensorial.

La asociación dispone de acceso al centro ecuestre y al patio del Anteol, así como de instalaciones totalmente adaptadas, como aparcamiento señalizado, aseos para discapacitados, acceso a la casa club y a la zona de peluquería, y una franja de acceso en el picadero.

El Centro Ecuestre está equipado actualmente con una silla biplaza, sillas de montar adaptadas, un equi-lift, una montura para facilitar el acceso al caballo y un arnés médico que se utiliza con un elevador eléctrico. La Cour Anteol ofrece una serie de actividades adaptadas a las capacidades de los jinetes, como clases de iniciación a la equitación, paseos por senderos y actividades de autoayuda. Los caballos están desensibilizados para todo tipo de jinetes.

Como parte de Equidays, venga a ver a Antoine Herpin y a la Cour Anteol para una presentación de equipos adaptados para personas con discapacidad, el domingo 22 de octubre de 14:00 a 18:00.

Más información:

Gratuito sin inscripción

Accesible a personas con discapacidad

La cour Anteol ist ein 2009 eröffnetes Reitzentrum in Saint-Pierre-La-Vieille, im Herzen der Normannischen Schweiz. Das Reitzentrum wurde von der FFE als « Equi Handi Club » ausgezeichnet und ist das einzige im Département Calvados.

Der Verein Handi Anteol wurde am 26. November 2013 gegründet, um behindertenspezifische Reitaktivitäten zu entwickeln, auszuüben und zu fördern. Menschen mit Behinderungen werden von Antoine Herpin betreut, der über ein Diplom des Brevet Fédéral d’Encadrement Equi-Handi mention Mental, Moteur et Sensoriel verfügt.

Der Verein verfügt über die Räumlichkeiten des Reitzentrums, den Anteol-Hof und die vollständig angepassten Einrichtungen: Parkplatz, Behinderten-WC, Zugang zum Clubhaus und zum Putzplatz, Zugangsstreifen in der Reitbahn.

Das Reitzentrum ist derzeit mit einem Zweisitzersattel, angepassten Sätteln, einer Hebebühne, einer Steighilfe für einen leichteren Zugang zum Pferd und einem medizinischen Geschirr ausgestattet, das mit einem elektrischen Lifter verwendet wird. La Cour Anteol bietet verschiedene Aktivitäten an, die auf die Fähigkeiten der Reiter abgestimmt sind: Einführung in das Reiten, Ausritte, Arbeit an sich selbst etc. Die Kavallerie ist für alle Arten von Menschen desensibilisiert.

Im Rahmen der Equidays können Sie Antoine Herpin und La Cour Anteol am Sonntag, den 22. Oktober von 14.00 bis 18.00 Uhr bei einer Präsentation von behindertengerechtem Material kennenlernen.

Modalitäten :

Kostenlos ohne Anmeldung

Zugänglich für Menschen mit Behinderungen

