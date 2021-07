La qualité de mon air intérieur : Atelier santé-environnement Layrac, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Layrac.

La qualité de mon air intérieur : Atelier santé-environnement 2021-07-14 – 2021-07-14 Lieu dit Bouheben Au Domaine de Bouheben

Layrac Lot-et-Garonne Layrac

EUR Proposé par l’association Au Fil des Séounes en partenariat avec l’Office de Tourisme Destination Agen.

Atelier ludique et interactif visant à protéger notre santé en créant un environnement intérieur sain et en partageant solutions et alternatives !.

Au programme :

1°) repérer les polluants de la maison.

2°) comprendre leurs impacts sur la santé.

3°) limiter l’exposition de toute la famille.

4°) trouver collectivement des alternatives.

5°) fabrication d’une lotion rafraîchissante avec effet après-soleil/après rasage.

Atelier ludique et interactif visant à protéger notre santé en créant un environnement intérieur sain et en partageant solutions et alternatives !.

Fabrication d’une lotion rafraîchissante avec effet après-soleil/après rasage.

Proposé par l’association Au Fil des Séounes en partenariat avec l’Office de Tourisme Destination Agen.

Atelier ludique et interactif visant à protéger notre santé en créant un environnement intérieur sain et en partageant solutions et alternatives !.

Au programme :

1°) repérer les polluants de la maison.

2°) comprendre leurs impacts sur la santé.

3°) limiter l’exposition de toute la famille.

4°) trouver collectivement des alternatives.

5°) fabrication d’une lotion rafraîchissante avec effet après-soleil/après rasage.

Au fil des séounes

dernière mise à jour : 2021-06-18 par