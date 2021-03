Lille En ligne Lille La qualité de l’air intérieur En ligne Lille Catégorie d’évènement: Lille

La qualité de l’air intérieur —————————– Pour prévenir les risques pour la santé, cette animation met en lumière les différentes sources de pollution dans le logement, rappelle la signification des pictogrammes sur les produits ménagers et vous informe sur l’intoxication au monoxyde de carbone. ### → Jeudi 17 juin 2021 de 14h à 16h Cet atelier se déroulera en format webinaire (en ligne). Suite à votre inscription en ligne, vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence. Inscription gratuite via ce formulaire : [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbrCpZ13M5Y8PN7TvdKPNJZxcoEJasUy-6Hjk8L8ES_naVnw/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbrCpZ13M5Y8PN7TvdKPNJZxcoEJasUy-6Hjk8L8ES_naVnw/viewform?usp=sf_link)

2021-06-17T14:00:00 2021-06-17T16:00:00

