La Pyrénéenne Mairie du 20e arrondissement Paris

Paris

Le dimanche 08 mai 2022

de 09h30 à 11h30

. payant

La course au profil le plus atypique de la capitale vous met de nouveau au défi pour sa 7ème édition. Venez vous challenger sur les pentes du 20e ! 10 Km au départ et à l’arrivée de la mairie du 20ème à travers tout l’arrondissement (Parc de Belleville, Ménilmontant, Rue des Pyrénées, Père Lachaise, Gambetta, Charonne, Belleville…).118 m de dénivelé pour un parcours top cardio garanti dans une ambiance de fête (2 batucadas sur le parcours). 7 meneurs d’allure de 45 min à 1 h 05.

2 ravitos sur le parcours et un à l’arrivée Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta 75020 Paris Contact : https://forms.registration4all.com/EventRegistration/Register_Sport_Event.aspx?EventID=180658&fbclid=IwAR2Z1QYLfB-Ad5ulQ5HxgO7Xo6kfvdu3X-M8VAYaUS1YfWSBvpz8c_SRHnE

