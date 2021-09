Bétaille Bétaille Bétaille, Lot La Puybrenelle Au Café-Théâtre Bétaille Bétaille Catégories d’évènement: Bétaille

Bétaille Lot Bétaille La troupe des 68tards présente un spectacle style café-théâtre, suite de sketches, musiques, chansons… Du rire, des sourires, et un peu d’émotion. Tout public. Sur réservation. +33 6 71 47 01 98 La Puybrenelle dernière mise à jour : 2021-09-14 par

