Pour fêter son anniversaire, un vieil homme décide de s’offrir les services d’une prostituée. Mais comment se payer une pute sans débourser ? Dilemme : comment se dépenser sans dépenser. Surtout que la dame s’avère insensible à la pitié et ne fait ni remise ni crédit. Le drame c’est qu’une fois la passe payée, le machin du monsieur demeure d’une mollesse désespérante!… L’horreur, c’est que la dame refuse tout net de rembourser le client! Et que c’est le fils du vieux qui finira par se taper la prostituée payée par son propre père ! La honte, c’est que ce fils déclare son géniteur périmé et exige son héritage ! Le pire c’est que le vieux n’a aucune envie de céder la place, trop occupé qu’il est à rêver à la Putain de l’Ohio. Sur une scène de terrain vague, le réel et l’imaginaire se heurtent. Les trois personnages s’attaquent, tentent de se séduire pour emporter la mise. De l’argent, du sexe et de la mort, à priori les seules valeurs prisées par ces personnages sordides et minables, vont naître une « putain » d’humanité désarmante et une tendresse infinie. Le cru et le cruel transforment ce conte drôle en une tragédie contemporaine. Le texte de Hanokh Levin est magnifiquement poétique et dévastateur et son rire est dévastateur ! Première création de la Neuve Compagnie avec Tony Honvault, Julien Ion et Frédérique Sauvage sous le regard complice d’Yves Brulois et Pierre Bourquin, lumières de Nicolas Clipet. Production la Neuve compagnie, création en résidence au Château Mollack.

Argent, sexe et mort,les seules valeurs prisées par ces êtres sordides et minables, vont naître une « putain » d’humanité désarmante et une tendresse infinie. Un texte poétique au dévastateur !

