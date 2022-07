La Puiseautine Puiseaux Puiseaux Catégories d’évènement: Loiret

Puiseaux

La Puiseautine Puiseaux, 18 septembre 2022, Puiseaux. La Puiseautine

Place du Martroi Puiseaux Loiret

2022-09-18 09:00:00 – 2022-09-18 Puiseaux

Loiret Puiseaux Le Dimanche 18 Septembre la commune de Puiseaux organise la 7ème édition de la Puiseautine.

Au programme plusieurs épreuves composées de différents parcours adaptés à tout les niveaux :

– Un parcours de 10km qui débutera à 9h.

– Un parcours de 5km qui débutera à 10h30.

– Un parcours de 3km qui débutera à 11h.

– Un parcours de 1,5km qui débutera à 11h30.

Le parcours pour les enfants sera gratuit, de animations pour les enfants seront organisées directement sur place.

Inscription obligatoire sur le site. +33 2 38 33 60 57 https://www.protiming.fr/Runnings/detail/6400?fbclid=IwAR1vLcIlHX_wDvGL5w2diu37Aez1cAWuIjAO1Js33GOP5GbLTfs_9kZvJok Le Dimanche 18 Septembre la commune de Puiseaux organise la 7ème édition de la Puiseautine.

Au programme plusieurs épreuves composées de différents parcours adaptés à tout les niveaux :

– Un parcours de 10km qui débutera à 9h.

– Un parcours de 5km qui débutera à 10h30.

– Un parcours de 3km qui débutera à 11h.

– Un parcours de 1,5km qui débutera à 11h30.

Le parcours pour les enfants sera gratuit, de animations pour les enfants seront organisées directement sur place.

Inscription obligatoire sur le site. Ville de Puiseaux

Puiseaux

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Puiseaux Autres Lieu Puiseaux Adresse Place du Martroi Puiseaux Loiret Ville Puiseaux lieuville Puiseaux Departement Loiret

Puiseaux Puiseaux Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puiseaux/

La Puiseautine Puiseaux 2022-09-18 was last modified: by La Puiseautine Puiseaux Puiseaux 18 septembre 2022 Place du Martroi Puiseaux Loiret

Puiseaux Loiret