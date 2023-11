Animaion nature – chantier bénévole entretien d’une mare La Puisaye, 4 octobre 2023, La Puisaye.

La Puisaye,Eure-et-Loir

Venez prêter main forte pour des travaux de restauration d’une mare dans le cadre de notre action » OBJECTIFS MARES ». Nettoyage, élagage et débroussaillage au programme. Prévoir un pique-nique. Réservation obligatoire.

2023-10-04 fin : 2023-11-04 16:00:00. EUR.

La Puisaye 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Come and help us restore a pond as part of our « OBJECTIFS MARES » initiative. Clean-up, pruning and brush-cutting on the program. Please bring a picnic. Reservations required

Venga a echar una mano en la restauración de un estanque en el marco de nuestra iniciativa « OBJECTIFS MARES ». Limpieza, poda y desbroce. Trae un picnic. Imprescindible reservar

Kommen Sie und helfen Sie bei den Restaurierungsarbeiten eines Teiches im Rahmen unserer Aktion « ZIELMARSCH ». Auf dem Programm stehen Säuberung, Beschneidung und Entbuschung. Bringen Sie ein Picknick mit. Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-02 par OT DU PERCHE