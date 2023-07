Journées européennes du patrimoine – Visite libre de l’église Saint-Jean Baptiste La Puisaye, 16 septembre 2023, La Puisaye.

La Puisaye,Eure-et-Loir

Visite libre de l’église Saint-Jean Baptiste. Elle a été fortement remaniée au XIXe siècle. Le clocher, antérieurement au centre de la toiture, a été reconstruit en pignon au XIXe siècle. A cette époque, les onze fenêtres furent élargies..

Free visit of the Saint-Jean Baptiste church. The church was extensively remodeled in the 19th century. The bell tower, formerly in the center of the roof, was rebuilt as a gable in the 19th century. At the same time, the eleven windows were enlarged.

Visita libre a la iglesia de Saint-Jean Baptiste. La iglesia sufrió importantes reformas en el siglo XIX. El campanario, que antes se encontraba en el centro del tejado, se reconstruyó en forma de frontón en el siglo XIX. En esa época, se ampliaron las once ventanas.

Freie Besichtigung der Kirche Saint-Jean Baptiste. Sie wurde im 19. Jahrhundert stark umgebaut. Der Glockenturm, der sich früher in der Mitte des Daches befand, wurde im 19. Jahrhundert als Giebel wiederaufgebaut. Zu dieser Zeit wurden die elf Fenster vergrößert.

