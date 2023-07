Prestation théâtrale par Philippe Lipchitz du camp de munition en forêt de Senonches La Puisaye, 16 septembre 2023, La Puisaye.

La Puisaye,Eure-et-Loir

Une nouvelle de Philippe Lipchitz à partir d’une histoire d’un jeune coureur senonchois sélectionné pour participer aux olympiades de Barcelone et qui peut-être croisera la route de l’Espagne..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

La Puisaye 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



A short story by Philippe Lipchitz, based on the story of a young Senonchois runner who has been selected to take part in the Barcelona Olympics, and who may well cross paths with Spain.

Un cuento de Philippe Lipchitz, basado en la historia de un joven corredor de Senonch que ha sido seleccionado para participar en los Juegos Olímpicos de Barcelona, y que podría cruzarse con España.

Eine Kurzgeschichte von Philippe Lipchitz auf der Grundlage einer Geschichte über einen jungen Läufer aus Senonchois, der für die Teilnahme an der Olympiade in Barcelona ausgewählt wurde und vielleicht den Weg nach Spanien kreuzen wird.

