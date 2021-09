La puce, le chameau et les autres Vieux, 13 octobre 2021, Vieux.

La puce, le chameau et les autres 2021-10-13 15:30:00 – 2021-10-13

Vieux Calvados Vieux

L’une est danseuse chorégraphe, l’autre est musicienne, chanteuse et conteuse. Toutes deux installées en Normandie, elles s’associent pour une création adressée aux jeunes enfants. Ces deux artistes, qui sont aussi citoyennes et mamans, croient en la force de l’inventivité et de la beauté, de la douceur, de la tendresse et de l’écoute, qui permettent la rencontre et l’échange.

À travers un spectacle positif, elles abordent une des fascinations de tous les enfants : le monde de l’animal. Elles collaborent autour de poèmes choisis et extraits de l’album Les animaux et leurs poètes (Albin Michel Jeunesse), et créent un langage de musiques et d’images porté par la voix et le corps. De Paul Claudel à Andrée Chedid, de Jules Renard à Robert Desnos, ces poésies, délicates miniatures ou petites histoires, donnent vie à un bestiaire qui va de la puce à l’éléphant. Le langage chorégraphique et musical des deux artistes crée des petites bulles poétiques où se retrouve le potentiel de joie, de liberté et d’inventivité de l’enfance.

Pour chaque animal, une texture de son et de mouvement s’affirme. A poils, à plumes ou à écailles, petites bébêtes ou grosses bestioles, la ribambelle d’animaux attend à la queue leu leu… le départ vers une aventure permise par la métamorphose de la planète bleue !

A partir de 3 ans.

omac@vallees-orne-odon.fr +33 2 31 73 11 98

dernière mise à jour : 2021-09-15 par