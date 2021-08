La Puce à l’oreille Salle Nougaro, 28 janvier 2022, Toulouse.

La Puce à l’oreille

Salle Nougaro, le vendredi 28 janvier 2022 à 20:30

### Théâtre / Cie Coeur et Jardin Victor-Emmanuel Chandebise ne parvient plus à “honorer” sa charmante épouse Raymonde, qu’ il adore pourtant ! Celle-ci le soupçonne aussitôt et décide de lui tendre un piège afin d’éprouver sa fidélité. Pour le prendre en flagrant délit d’adultère, elle lui donne rendez-vous à l’Hôtel du Minet-Galant par l’entremise d’une lettre anonyme énamourée écrite par son amie Lucienne. Dans l’établissement en question travaille un domestique pochetron qui ressemble comme deux gouttes d’eau à Victor-Emmanuel. Le sosie parfait ! Il n’en faut pas beaucoup plus pour que le manège s’emballe. Entre malentendus et situations cocasses, l’intrigue vire à l’imbroglio pour votre plus grand plaisir. Avec : Virginie Desarnauts, Marc Faget, Philippe Canizarès, Lorenzo Salvaggio, Claude Hélias, Alexandra Pons, Frank Biagiotti, Nicolas Rougraff et Valérie Coré Mise en scène : Francis Azéma Décors et régie : Erwan Guillou ### Plus d’infos [Site de Salle Nougaro ](http://www.sallenougaro.com/spip.php?article379) ![]() ### Infos pratiques * Vendredi 28 janvier à 20h30 * Durée : 1h45

De 17 à 19 €

Culture

Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-28T20:30:00 2022-01-28T22:15:00