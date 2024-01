ALIOCHA SCHNEIDER LA PUCE A L’OREILLE Riom, samedi 23 mars 2024.

Comédien, auteur, compositeur, interprète, l’ultra talentueux Aliocha Schneider présentera cette année sur scène son troisième album (le premier en français). Des chansons aux accents de pop anglo-saxonne, sur l’amour, la relation à distance et les désirs. Un album chaud, écrit et composé à Athènes pendant le tournage de la série « Salade Grecque ». Découvrez le charme d’Aliocha Schneider sur scène en tournée au Québec et dans toute la France, avec notamment deux dates à Paris : à la Cigale (complet) et sur la scène mythique de l’Olympia le 05 décembre 2024.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

LA PUCE A L’OREILLE 16 rue General Chapsal – 63200 Riom 63