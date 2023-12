PAIAKA ET WAILING TREES LA PUCE A L’OREILLE Riom, 12 janvier 2024, Riom.

Créé en 2010 à Clermont-Ferrand, PAÏAKA regroupe 8 musiciens et propose un reggae-roots cuivré aux influences plurielles.Toujours défenseur d’un reggae à contre-courant, où la musique s’affranchit des constructions classiques et des clichés, PAÏAKA persiste et signe.Après un sacré paquet de concerts, des clubs aux plus grandes scènes, après huit années de boulot d’arrache-pied, et après un premier opus très réussi, où le groupe affirmait son identité et son désir de vivre (Alive Anyway – 2015), les huit Clermontois tracent leur propre ligne avec The Line, album taillé pour la fête, fier de ses couleurs et riche de messages forts, plein jusque-là d’un reggae hypnotique, rythmé et puissamment cuivré.

Tarif : 20.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-12 à 20:30

LA PUCE A L’OREILLE 16 rue General Chapsal – 63200 Riom 63