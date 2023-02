La Puce à l’Oreille – Comédie-Française, Paris COMEDIE-FRANCAISE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

La Puce à l’Oreille – Comédie-Française, Paris COMEDIE-FRANCAISE, 11 février 2023, PARIS. La Puce à l’Oreille – Comédie-Française, Paris COMEDIE-FRANCAISE. Un spectacle à la date du 2023-02-11 (2023-02-11 au ) 20:30. Tarif : 20.0 à 52.8 euros. LA PUCE A L’OREILLEDe Georges FeydeauMise en scène Lilo BaurAvec : Thierry HancisseClotilde de BayserAlexandre PavloffSerge BagdassarianNicolas LormeauJérémy LopezSébastien PouderouxAnna CervinkaPauline ClémentÉlise LhomeauBirane Ba* (*en alternance)et les comédiennes et comédiens de l’académie de la Comédie-Française(distribution en cours).Pour sa cinquième mise en scène à la Comédie-Française, Lilo Baur se saisissait avec succès en 2019 de « La Puce à l’oreille », pièce rocambolesque de Feydeau qui n’y avait pas été montée depuis 1978. Elle rassemble tous les ingrédients qui ont fait la réputation du maître du vaudeville : situations burlesques et quiproquos enchâssés auxquels s’ajoute le thème du sosie. La Puce à l’oreille signe en 1907 le retour triomphal de Feydeau au vaudeville. D’une construction redoutable assortie d’une incroyable fantaisie, c’est « un feu d’artifice allumé au-dessus d’une fourmilière » comme le souligne la critique de l’époque. L’objet principal de la confusion à venir est un colis ouvert « par mégarde » par l’épouse de M. Chandebise : des bretelles envoyées depuis l’hôtel du Minet-Galant. Piquée, Raymonde se persuade qu’elle est trompée. Elle fait appel à son amie Lucienne pour rédiger une missive donnant rendez-vous à son époux dans ce même hôtel. Bien mal en a pris à la complice car la lettre écrite de sa main tombe dans celles de son propre mari, qui se pense à son tour outragé… Tous se retrouveront au Minet-Galant où le garçon de l’hôtel, Poche, est un sosie du mari de Raymonde. Pièce de troupe par excellence, La Puce à l’oreille exploite plus que jamais d’ingénieuses ressources scéniques : un « escalier de secours » et surtout un stratagème pour faire disparaître à la moindre alerte les couples adultères. Durée : 2h10 sans entracte***** MESSAGE IMPORTANT DE LA COMEDIE FRANCAISE A PARIS ***** Suite au renforcement du plan Vigipirate au niveau “Alerte Attentat”, toute personne se présentant avec une valise ou un sac (hors sac à main) se verra interdire l’accès à l’enceinte des trois théâtres de la Comédie-Française (Salle Richelieu, Théâtre du Vieux-Colombier, Studio-Théâtre).Nous vous remercions de votre compréhension. La Puce à l’Oreille – Comédie-Française, Paris Georges Feydeau, Sébastien Pouderoux, Thierry Hancisse, Anna Cervinka, Lilo Baur, Alexandre Pavloff, Birane Ba, Clotilde de Bayser, Nicolas Lormeau, Pauline Clément, Serge Bagdassarian, La Puce à l’Oreille – Comédie-Française, Paris Votre billet est ici COMEDIE-FRANCAISE PARIS Place Colette Paris LA PUCE A L’OREILLE

De Georges Feydeau

Mise en scène Lilo Baur



Avec :

Thierry Hancisse

Clotilde de Bayser

Alexandre Pavloff

Serge Bagdassarian

Nicolas Lormeau

Jérémy Lopez

Sébastien Pouderoux

Anna Cervinka

Pauline Clément

Élise Lhomeau

Birane Ba* (*en alternance)

et les comédiennes et comédiens de l’académie de la Comédie-Française

(distribution en cours) . Pour sa cinquième mise en scène à la Comédie-Française, Lilo Baur se saisissait avec succès en 2019 de « La Puce à l’oreille », pièce rocambolesque de Feydeau qui n’y avait pas été montée depuis 1978. Elle rassemble tous les ingrédients qui ont fait la réputation du maître du vaudeville : situations burlesques et quiproquos enchâssés auxquels s’ajoute le thème du sosie. La Puce à l’oreille signe en 1907 le retour triomphal de Feydeau au vaudeville. D’une construction redoutable assortie d’une incroyable fantaisie, c’est « un feu d’artifice allumé au-dessus d’une fourmilière » comme le souligne la critique de l’époque. L’objet principal de la confusion à venir est un colis ouvert « par mégarde » par l’épouse de M. Chandebise : des bretelles envoyées depuis l’hôtel du Minet-Galant. Piquée, Raymonde se persuade qu’elle est trompée. Elle fait appel à son amie Lucienne pour rédiger une missive donnant rendez-vous à son époux dans ce même hôtel. Bien mal en a pris à la complice car la lettre écrite de sa main tombe dans celles de son propre mari, qui se pense à son tour outragé… Tous se retrouveront au Minet-Galant où le garçon de l’hôtel, Poche, est un sosie du mari de Raymonde. Pièce de troupe par excellence, La Puce à l’oreille exploite plus que jamais d’ingénieuses ressources scéniques : un « escalier de secours » et surtout un stratagème pour faire disparaître à la moindre alerte les couples adultères. Durée : 2h10 sans entracte ***** MESSAGE IMPORTANT DE LA COMEDIE FRANCAISE A PARIS ***** Suite au renforcement du plan Vigipirate au niveau “Alerte Attentat”, toute personne se présentant avec une valise ou un sac (hors sac à main) se verra interdire l’accès à l’enceinte des trois théâtres de la Comédie-Française (Salle Richelieu, Théâtre du Vieux-Colombier, Studio-Théâtre).

Nous vous remercions de votre compréhension. . EUR20.0 20.0 euros Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu COMEDIE-FRANCAISE Adresse Place Colette Ville PARIS Tarif 20.0-52.8 lieuville COMEDIE-FRANCAISE PARIS Departement Paris

COMEDIE-FRANCAISE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La Puce à l’Oreille – Comédie-Française, Paris COMEDIE-FRANCAISE 2023-02-11 was last modified: by La Puce à l’Oreille – Comédie-Française, Paris COMEDIE-FRANCAISE COMEDIE-FRANCAISE 11 février 2023 COMEDIE-FRANCAISE PARIS

PARIS Paris