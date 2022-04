La p’tite visite Ger Ger Catégories d’évènement: Ger

Manche

La p’tite visite Ger, 20 juillet 2022, Ger. La p’tite visite Le Placître 3 Rue du Musée Ger

2022-07-20 15:30:00 15:30:00 – 2022-07-20 17:30:00 17:30:00 Le Placître 3 Rue du Musée

Ger Manche Ger Visite guidée familiale de l’exposition « Embouteillage » (45 min) suivie d’un goûter pour les enfants et d’une dégustation de Poiré pour les adultes. Sur réservation.

8€ / adulte.

5.5€ / enfant.

