2022-08-10 15:30:00 15:30:00 – 2022-08-10 17:30:00 17:30:00 Visite guidée familiale de l’exposition « Embouteillage » (45 min) suivie d’un goûter pour les enfants et d’une dégustation de Poiré pour les adultes. Sur réservation.

8€ / adulte.

5,5€ / enfant.

