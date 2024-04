La p’tite trotte du Balladin Présilly, dimanche 14 avril 2024.

Parcours de randonnées le 14 avril au Château de Présilly, plusieurs parcours proposés

– De perthuis (bleu) 10,5km, 250m de dénivelé et 6€ de participation

– Rolin (rouge) 18km et 400m de dénivelé et 8€ de participation

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Départ entre 8h00 et 10h00 et inscription à 7h30 sur place pour les deux parcours.

Chaque marcheur aura sur lui un plan et une carte de contrôle avec un numéro de téléphone de sécurité.

Un gobelet souvenir sera offert à chaque marcheur. Les chiens ne sont pas autorisés. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 07:30:00

fin : 2024-04-14

Château

Présilly 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté

