La P’tite Scène : Ciné-concert Emoi & moi Auditorium Rennes, mercredi 6 mars 2024.

Événement des Champs Libres Mercredi 6 mars, 15h00 1

Du 2024-03-06 15:00 au 2024-03-06 16:00.

Pierre-Yves Prothais et Matthieu Letournel créent les ambiances sonores de six courtsmétrages qui abordent avec poésie et humour le thème de la différence. Les deux musiciens déploient une folle énergie entre mini-orchestre symphonique, reggae, électro-jazz, ambiance piano-bar ou ska-pop.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine