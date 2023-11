Récit conté : Mémoires vives d’Italie La Ptite Salle Carves, 15 décembre 2023, Carves.

Carves,Dordogne

Rdv le vendredi 15 décembre à 20h30 à la Ptite Salle.

La compagnie les Zigolos vous invite à assiter à un récit conté avec accompagnement musical : Mémoires vives d’Italie.

Infos et réservations : 06 88 83 28 75.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

La Ptite Salle Le bourg

Carves 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Rendezvous on Friday December 15 at 8.30pm at the Ptite Salle.

Compagnie les Zigolos invites you to attend a storytelling performance with musical accompaniment: Mémoires vives d’Italie.

Information and reservations: 06 88 83 28 75

Viernes 15 de diciembre a las 20.30 h en la Sala Ptite.

La compañía Zigolos le invita a asistir a un espectáculo de cuentacuentos con acompañamiento musical: Mémoires vives d’Italie (Memorias vivas de Italia).

Información y reservas: 06 88 83 28 75

Treffpunkt am Freitag, den 15. Dezember um 20:30 Uhr im Ptite Salle.

Die Kompanie Les Zigolos lädt Sie zu einer Erzählung mit musikalischer Begleitung ein: Mémoires vives d’Italie.

Infos und Reservierungen: 06 88 83 28 75

Mise à jour le 2023-11-08 par Périgord Noir Vallée Dordogne