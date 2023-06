Concert Live de l’Eveil Musical « Epei le Bercail » La P’tite Salle Carves, 1 juillet 2023, Carves.

Carves,Dordogne

Depuis plusieurs années maintenant, l’équipe artistique professionnelle de la Compagnie Les Z’Igolos intervient au sein du foyer APEI – Le Bercail de Sainte Foy de Belvès.

Les projets et les créations se succèdent, souvenez-vous de « Musée Interactif » proposé en janvier 2018. Puis de « Ah Fables ! » en 2020.

Depuis un peu plus d’un an, cette troupe d’apprentis comédiens hors du commun, encadrée par les intervenants professionnels de notre Compagnie et soutenue par l’équipe éducative du foyer A.P.E.I. Le Bercail, a travaillé d’arrache-pied autour d’un conte détourné afin de donner naissance à une performance théâtrale parodiant la comédie musicale.

La première partie sera assurée par le groupe de l’Eveil Musical encadré par Christina.

Entracte avec buvette

www.leszigolos.fr.

La P’tite Salle

Carves 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For several years now, the professional artistic team of Compagnie Les Z’Igolos has been working at the APEI – Le Bercail home in Sainte Foy de Belvès.

Projects and creations follow one another, remember « Musée Interactif » proposed in January 2018. Then « Ah Fables! » in 2020.

For just over a year, this troupe of extraordinary apprentice actors, supervised by our Company?s professional trainers and supported by the educational team at the A.P.E.I. Le Bercail home, has been working hard on a hijacked tale to give birth to a theatrical performance parodying the musical.

The opening act will be the Eveil Musical group, coached by Christina.

Intermission with refreshments

www.leszigolos.fr

Desde hace varios años, el equipo artístico profesional de la Compagnie Les Z’Igolos trabaja en la casa APEI – Le Bercail en Sainte Foy de Belvès.

Los proyectos y creaciones se suceden, recordemos « Musée Interactif » en enero de 2018. Luego « ¡Ah Fábulas! » en 2020.

Desde hace algo más de un año, esta troupe de extraordinarios aprendices de actores, supervisada por los formadores profesionales de nuestra compañía y apoyada por el equipo educativo del hogar A.P.E.I. Le Bercail, trabaja duro en una historia secuestrada para crear un espectáculo teatral que parodia el musical.

El telonero será el grupo Eveil Musical, dirigido por Christina.

Intermedio con refrescos

www.leszigolos.fr

Seit nunmehr mehreren Jahren arbeitet das professionelle künstlerische Team der Compagnie Les Z’Igolos im Kinderheim APEI – Le Bercail in Sainte Foy de Belvès.

Die Projekte und Kreationen folgen aufeinander, erinnern Sie sich an « Musée Interactif », das im Januar 2018 angeboten wurde. Dann an « Ah Fables! » im Jahr 2020.

Seit etwas mehr als einem Jahr hat diese Truppe von außergewöhnlichen Schauspielschülern, die von den professionellen Referenten unserer Compagnie betreut und vom Erziehungsteam des A.P.E.I.-Heims Le Bercail unterstützt werden, hart an einem verfremdeten Märchen gearbeitet, um eine Theateraufführung zu schaffen, die das Musical parodiert.

Der erste Teil des Abends wird von der Gruppe Eveil Musical unter der Leitung von Christina bestritten.

Pause mit Getränken

www.leszigolos.fr

