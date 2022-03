La P’tite Salle à Carves : La Fohl Guinguette Carves Carves Catégories d’évènement: Carves

Carves Dordogne Carves Samedi 19 mars à la P’tite Salle de Carves à 20h30 :

“La Fohl Guinguette”.

« La Fohl Guinguette », c’est d’abord une ambiance : celle du petit bal perdu des années 20, 30, 40, 50 avec un répertoire de vieilles chansons françaises, ces chansons de toujours sur lesquelles il fait bon danser la java ou le tango : Fréhel, Bourvil, Brel, Piaf, Tino Rossi…

« La Fohl Guinguette » c’est une Alex Fohl à l’ancienne, dans un répertoire de gouaille des bords de Marne….

Bref, « La Fohl Guinguette », c’est un voyage dans le temps… Tarif plein : 10 euros – Tarif réduit : 8 euros

+33 6 88 83 28 75

