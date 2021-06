La P’tite Reine des neiges TAPS Laiterie, 3 août 2021-3 août 2021, Strasbourg.

La P’tite Reine des neiges

du mardi 3 août au mercredi 4 août à TAPS Laiterie

Et si la Reine des Neiges n’était pas celle qu’on croit ? Si la véritable héroïne de cette histoire était en fait une petite fille, Gerda, qui pour sauver son ami devra affronter ses peurs et découvrir le monde ? Adapté pour les tout-petits, ce conte d’Andersen nous emmène d’une chambre d’enfant à une tempête de neige et raconte, à travers du théâtre d’objets, la loyauté, le courage, et l’amour. _Informations complémentaires, photos et réservation : [https://taps.strasbourg.eu/programmation/la-ptite-reine-des-neiges/](https://taps.strasbourg.eu/programmation/la-ptite-reine-des-neiges/)_

Plein tarif 5€, tarif réduit 3€ (enfants -15 ans et groupes)

Théâtre, dès 2 ans

TAPS Laiterie 10 rue du Hohwald, 67000 Strasbourg Strasbourg Montagne-Verte Bas-Rhin



