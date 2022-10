LA P’TITE RÉCRÉE Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Hrault

LA P’TITE RÉCRÉE Clermont-l’Hérault, 2 novembre 2022, Clermont-l'Hérault. LA P’TITE RÉCRÉE

6 Rue Jean Moulin Clermont-l’Hérault Hrault

2022-11-02 – 2022-11-02 Clermont-l’Hérault

Hrault Participez à des atelier enfants-parents !

Au programme: jeu de piste, fabrication de jeux, création de couronne de l’Avent.

Entrée libre. Sur réservation. Participation libre en devenant adhérent. Participez à des atelier enfants-parents !

Au programme: jeu de piste, fabrication de jeux, création de couronne de l’Avent.

Entrée libre. Sur réservation. Participation libre en devenant adhérent. Clermont-l’Hérault

