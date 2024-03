La ptite poule rousse Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, samedi 20 avril 2024.

La ptite poule rousse Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Venez découvrir ou redécouvrir ce célèbre conte revisité avec humour.Enfants

Spectacle Très Jeune Public

Marionnettes et chanson

A partir de 1 an

Durée: 45 mn

Compagnie Célimène, Globule et Anonyme



Venez découvrir ou redécouvrir ce célèbre conte revisité avec humour, tendresse et fantaisie. Que fait la petite poule rousse quand elle trouve des grains de blé ?



Elle décide de les semer…Fort heureusement, ses chers amis sont là ! Edgard le chat élégant et flemmard, Régis le cochon grognon et Nelly la souris girly. Toujours prêts à faire la fête, ils sont beaucoup moins motivés quand il s’agit d’aider ! 7.5 7.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement La ptite poule rousse Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-07 par Ville de Marseille