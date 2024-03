LA P’TITE POULE ROUSSE COMEDIE DE METZ Metz, dimanche 31 mars 2024.

Venez découvrir ou redécouvrir ce célèbre conte revisité avec humour, tendresse et fantaisie.Que fait la petite poule rousse quand elle trouve des grains de blé ? Elle décide de les semer…Fort heureusement, ses chers amis sont là ! Edgard le chat élégant et flemmard, Régis le cochon grognon et Nelly la souris girly. Toujours prêts à faire la fête, ils sont beaucoup moins motivés quand il s’agit d’aider ! Marionnettes, chansons et interactions dans un spectacle qui ravira petits et grands.

Tarif : 11.00 – 11.00 euros.

Début : 2024-03-31 à 10:30

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57