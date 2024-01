Spectacle d’impro avec la Brique du Nord! La P’tite Place Lille, jeudi 18 janvier 2024.

Spectacle d’impro avec la Brique du Nord! Dans la liste des bonnes résolutions 2024 de la P’tite place : on va se marrer encore plus qu’en 2023!

La troupe d’impro de la Brique du Nord vient relever ce challenge le jeudi 18 janvier à 20H! Jeudi 18 janvier, 20h00 La P’tite Place Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-18T20:00:00+01:00 – 2024-01-18T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-18T20:00:00+01:00 – 2024-01-18T23:00:00+01:00

Dans la liste des bonnes résolutions 2024 de la P’tite place : on va se marrer encore plus qu’en 2023!

La troupe d’impro de la Brique du Nord vient relever ce challenge le jeudi 18 janvier à 20H!

La P’tite Place

110, rue des Sarrazins 59000 LILLE

Horaire d’ouverture : 17H30 – 2H

Entrée libre

La P’tite Place 110 rue des Sarrazins Lille 59037 Wazemmes Nord Hauts-de-France 0667449610 https://www.facebook.com/laptiteplace.barlille [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/350838690917209 »}] Bar Made in Wazemmes

Terrasse & pétanque

Tournois de fléchettes

Concerts & Jam sessions

Privatisations Métro : stations Gambetta (L1), Wazemmes (L1) et Montebello (L2)