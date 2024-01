Concert Jaguar Jaune La P’tite Place Lille Catégories d’Évènement: Lille

Fin : 2024-01-11T20:00:00+01:00 – 2024-01-11T23:00:00+01:00 Jeudi 11 janvier, nous avons le plaisir d’accueillir Jaguar Jaune pour une soirée Soul Rock!

Ce groupe lillois mélange sans limites le rock indé, la soul et la pop dans un esprit très feelgood!

Fais plaisir à tes oreilles dès 20H!

1er single dispo: https://fanlink.to/JaguarJauneStandBack

FB: https://www.facebook.com/jaguarjaunemusic

IG: https://www.instagram.com/Jaguarjaune/

La P’tite Place

110, rue des Sarrazins 59000 LILLE

Métro : stations Gambetta (L1), Wazemmes (L1) et Montebello (L2)

Horaires d’ouverture : 17H30 -2H

La P'tite Place

110 rue des Sarrazins Lille 59037 Wazemmes Nord Hauts-de-France 0667449610

