Vernissage exposition Louchki + concerts Bloem et Lucile La P’tite Place Lille, 4 janvier 2024, Lille.

Vernissage exposition Louchki + concerts Bloem et Lucile Jeudi 4 janvier, 18h30 La P’tite Place Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-04T18:30:00+01:00 – 2024-01-04T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-04T18:30:00+01:00 – 2024-01-04T23:59:00+01:00

Jeudi 4 janvier, on démarre l’année en beauté avec les oeuvres de Louchki, qui nous a laissé un petit message à votre attention!

Hâte de vous retrouver le jeudi 4 janvier à partir de 18H30 pour le vernissage de mes tableaux et dessins!

A partir de 20H, Lucile et Bloem feront chacune un concert.

Vous pourrez découvrir leur universal musical ainsi que mes créations, à la fois colorées et mélancoliques. Inspirée par le cinéma, la BD et les ambiances psychédéliques, je vous invite à découvrir mes toiles lors de cette exposition.

La P’tite Place :

110, rue des Sarrazins à Lille

Métros Gambetta, Wazemmes et Montebello

Horaires d’ouverture : 17H30 – 1H

Entrée libre

La P’tite Place 110 rue des Sarrazins Lille 59037 Wazemmes Nord Hauts-de-France 0667449610 https://www.facebook.com/laptiteplace.barlille [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1566005960606394 »}] Bar Made in Wazemmes

Terrasse & pétanque

Tournois de fléchettes

Concerts & Jam sessions

Privatisations Métro : stations Gambetta (L1), Wazemmes (L1) et Montebello (L2)