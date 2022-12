La p’tite pilule Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement

La p’tite pilule Marseille 6e Arrondissement, 15 janvier 2023, Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement. La p’tite pilule 83 Rue Marengo L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône L’Art Dû 83 Rue Marengo

2023-01-15 17:00:00 – 2023-01-15

L’Art Dû 83 Rue Marengo

Marseille 6e Arrondissement

Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement Après avoir écrit, testé, réécrit des blagues depuis septembre 2022, nos nouveaux élèves de stand up sont fin prêts à monter sur scène et à se confronter aux rires du public !



Public 100% bienveillant exigé !



[Entrée gratuite – sortie au chapeau] La p’tite pilule c’est le tout nouveau plateau de l’Art Dû ! https://lartdutheatre.fr/spectacles/tout-public-adultes/ L’Art Dû 83 Rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 6e Arrondissement Autres Lieu Marseille 6e Arrondissement Adresse Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône L'Art Dû 83 Rue Marengo Ville Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement lieuville L'Art Dû 83 Rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-6e-arrondissement-marseille-6e-arrondissement/

La p’tite pilule Marseille 6e Arrondissement 2023-01-15 was last modified: by La p’tite pilule Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement 15 janvier 2023 83 Rue Marengo L'Art Dû Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône