Visite du La P’tite Perma du Ballon d’Alsace La P’tite Perma du Ballon d’Alsace Lathus-Saint-Rémy Catégories d’Évènement: Lathus-Saint-Rémy

Vienne

Visite du La P’tite Perma du Ballon d’Alsace La P’tite Perma du Ballon d’Alsace, 29 avril 2023, Lathus-Saint-Rémy. Visite du La P’tite Perma du Ballon d’Alsace Samedi 29 avril, 14h00 La P’tite Perma du Ballon d’Alsace Gratuit, sur inscription au 05 49 91 11 96 Dans le cadre du programme « Notre printemps en Sud Vienne Poitou ! ».

La P’tite Perma du Ballon d’Alsace vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses production 100% locales, légumes de saison savoureux, transformations au gré du temps très simplement ou en 0 déchet (confitures, aromates, confits, chutney, petits légumes…), petites ou foisonnantes c’est eux qui décident ! Et toujours de saison ! Plein d’astuces et conseils à partager.

Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96

Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur à la date de l’animation La P’tite Perma du Ballon d’Alsace 11 rue du ballon d’Alsace 86390 Lathus-Saint-Rémy Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T14:00:00+02:00 – 2023-04-29T17:00:00+02:00

2023-04-29T14:00:00+02:00 – 2023-04-29T17:00:00+02:00 Visite Producteur

Détails Catégories d’Évènement: Lathus-Saint-Rémy, Vienne Autres Lieu La P'tite Perma du Ballon d'Alsace Adresse 11 rue du ballon d'Alsace 86390 Lathus-Saint-Rémy Ville Lathus-Saint-Rémy Departement Vienne Lieu Ville La P'tite Perma du Ballon d'Alsace Lathus-Saint-Rémy

La P'tite Perma du Ballon d'Alsace Lathus-Saint-Rémy Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lathus-saint-remy/

Visite du La P’tite Perma du Ballon d’Alsace La P’tite Perma du Ballon d’Alsace 2023-04-29 was last modified: by Visite du La P’tite Perma du Ballon d’Alsace La P’tite Perma du Ballon d’Alsace La P'tite Perma du Ballon d'Alsace 29 avril 2023 La P'tite Perma du Ballon d'Alsace Lathus-Saint-Rémy Lathus-Saint-Rémy

Lathus-Saint-Rémy Vienne